Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall Blücherstr.

Potthoffstr.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schwelm (ots)

Am Samstag (29.01.2022) um 14:56 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Blücherstr. / Potthoffstr. alarmiert. Dort war es zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen. Bei einem der Fahrzeuge handelte es sich um ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Im zweiten Fahrzeug wurde eine verletzte Person eingeschlossen, weil sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Insgesamt wurden 2 Fahrzeuginsassen verletzt und vor Ort musste ein Angehöriger einer verletzten Person zusätzlich rettungsdienstlich betreut werden.

Die Verletzten wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt. Hierzu verschafften sich die Einsatzkräfte über die Beifahrertür Zugang zu der eingeschlossenen Person. Während der Erstversorgung wurde von weiteren Einsatzkräften die Fahrertür des schwer beschädigten PKW mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Nachdem die Tür entfernt war, konnte die schwer verletzte Frau mit Hilfe eines Spineboards aus dem Fahrzeug gerettet werden, wurde im Anschluss im Rettungswagen notärztlich versorgt und dann in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Eine weitere leichtverletzte Person wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsarbeiten wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle abgesperrt. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Einsatzstelle weiter abgesichert und dann im Anschluss an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren 22 Einsatzkräften 8 Fahrzeugen, hiervon 3 Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 16:20 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell