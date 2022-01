Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Kaminbrand beschäftigt die Feuerwehr Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde heute gegen 16:50 Uhr in den Stadtteil Linderhausen zur Straße "Korthausen" alarmiert. Dort wurde ein Kaminbrand gemeldet.

Vor Ort wurde das betroffene Objekt erkundet und der gemeldete Kaminbrand konnte bestätigt werden. Aus dem Kamin stoben in regelmäßigen Abständen Funken. Die Feuerwehr kontrollierte den Verlauf des Kamines im Gebäude mit der Wärmebildkamera. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Für das Innere des Gebäudes ging zunächst keine Gefahr aus. Der Einsatzleiter Oliver Dag entschied sich dazu den Kamin über die Drehleiter mit entsprechendem Kehrwerkzeug reinigen zu lassen. Diese Maßnahme zeigte Wirkung.

Im Kamin vorhandene Rußablagerungen wurden so von der Wandung des Kamins gelöst und im Rohr nach unten befördert. Im Keller füllte dann ein Trupp unter Atemschutz diese Ablagerungen in Schuttmulden, welche ins Freie befördert und dort abgelöscht wurden. Nachdem ein Schornsteinfeger vor Ort war, wurde der Kamin ein weiteres Mal "gefegt". Nachdem nunmehr im Kaminrohr keine Glut mehr festgestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle an den Schornsteinfeger übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Alarmiert war die Tagesmelder-Schleife sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 19:00 Uhr beendet werden.

