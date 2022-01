Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster CO-Melder, Bahnhofstr.

Schwelm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (26.01.2022) um 01:41 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstr. alarmiert. Dort hatte im Badezimmer einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnhaus ein CO-Melder Alarm ausgelöst.

Der Bereich wurde von einem Angriffstrupp unter Atemschutz mit Messgeräten erkundet. Mit den Messgeräten der Feuerwehr ließen sich keinerlei erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentrationen feststellen. Vermutlich handelte es sich um einen technischen Defekt, der zur Auslösung des Melders führte. Die Einsatzstelle konnte nach der Kontrolle an die Bewohner der Wohnung übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 02:20 Uhr beendet werden.

