Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Schriesheim: Wiederholt unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Neckargemünd/Schriesheim (ots)

Aus Fehlern nichts gelernt hat offenbar ein 30-jähriger Eberbacher, der bei einer Fahrzeugkontrolle des Polizeireviers Neckargemünd am Montagabend wieder unter Drogen stand.

Der Mann wurde kurz vor 22 Uhr im Bereich der Kümmelbacher Kurve angehalten und kontrolliert. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss fuhr. Ein erster Test verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe war deshalb fällig.

Dieses Procedere dürfte dem 30-Jährigen noch geläufig gewesen sein. Schließlich war er bereits am 10. November 2021 gegen 15.40 Uhr in Schriesheim einer Streife aufgefallen, als er in der Talstraße unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Darüber hinaus wurden damals noch geringe Mengen Amphetamin und zwei Ecstasy-Tabletten sichergestellt. die Beschlagnahme der Drogen und eine Blutentnahme waren die Folge.

Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Auch eine Bewertung der führerscheinrechtlichen Maßnahmen durch die zuständige Führerscheinstelle sind noch nicht abgeschlossen und dürften nach der neuerlichen Drogenfahrt nur acht Wochen später einer eingehenden Beurteilung erfahren.

