Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin kommt von Fahrbahn ab - PKW landet auf dem Dach

Neuhaus am Rennweg (ots)

m Samstagnachmittag wurde eine 72-Jährige durch einen alleinig verursachten Unfall - bisherigen Erkenntnissen zufolge- leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem VW die Landesstraße 1145 von Neuhaus am Rennweg kommend in Fahrtrichtung Deesbach, als sie in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und ihr PKW auf dem Dach landete. Die Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

