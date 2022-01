Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: unklarer Verkehrsunfall; PKW und Fußgänger beteiligt - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Bereits am Donnerstag, 30.12.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem weißen Daimler-Benz die Marktstraße in Richtung L 543. Als er an der Einmündung zum Steinhofweg in diese abbiegen wollte, überquerte plötzlich ein 52-Jähriger die Fahrbahn. In der Folge stürzte der Fußgänger auf die Motorhaube des Daimler und verletzte sich leicht am Knie. Der 52-Jährige wurde daraufhin mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme machten die beiden Beteiligten dann sehr unterschiedliche Angaben. Während der 52-Jährige aussagte, dass der 40-Jährige ihn angefahren habe und zudem keinen Blinker gesetzt hätte, gab der Daimler-Fahrer wiederum an, dass es zu gar keinem Zusammenstoß zwischen ihm und dem 52-Jährigen gekommen wäre. Stattdessen habe sich der 52-Jährige auf die Motorhaube seines bereits stehenden Wagens geworfen und sich vermutlich hierbei am Knie verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

