POL-S: Niedergeschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen (07.07.2022) einen 28 Jahre alten Passanten im Bereich der Kreuzung Tor-/Eberhardtstraße niedergeschlagen und getreten. Der 28-Jährige traf gegen 04.10 Uhr auf den Unbekannten, der mit mehreren Begleitern unterwegs war. Zwischen dem Unbekannten und dem 28-Jährigen entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte seinen Kontrahenten niederschlug und auf den zu Boden gegangenen eintrat. Als Passanten eingriffen, flüchtete der Unbekannte mit seinen Begleitern die Torstraße entlang. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge gab es bereits zuvor in einer Diskothek an der Eberhardstraße Streitigkeiten zwischen dem Unbekannten und dem 28-Jährigen. Laut Zeugen soll es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 180 cm großen und zirka 25 bis 35 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln. Er hatte eine Glatze und trug ein weißes Poloshirt, eine kurze Hose, Sneakers und eine helle Bauchtasche über der Schulter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

