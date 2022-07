POL-S: 26-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben Mittwoch oder Donnerstag (06/07.07.2022) einen Motorroller in der Bönnigheimer Straße gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 17.00 Uhr und 06.30 Uhr die am Straßenrand geparkte graue Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 191-WDX. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden. Rückfragen bitte ...

mehr