Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Leichtkraftrad gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Mittwoch (06.07.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr in der Friedrichstraße auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Rotebühlplatz. Auf Höhe des Börsenplatzes bremste ein vor ihm fahrender 23 Jahre alter Citroenfahrer ab. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 29-Jährige sein Leichtkraftrad nach links und stieß gegen das Heck des Citroen. Er stürzte und prallte gegen einen weißen Kastenwagen, der in gleicher Richtung auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Der Fahrer des Kastenwagens stieg aus, schaute sich sein Fahrzeug an und fuhr weiter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen teilten mit, dass sich am Radkasten des Kastenwagens eine grüne Werbeaufschrift befand. Der Fahrer soll etwa 40 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er trug ein graues T-Shirt und eine blaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell