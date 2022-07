Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (06.07.2022) zwei Roller in der Güglinger Straße gestohlen. Die Täter erbeuteten die beiden am Straßenrand geparkten Roller zwischen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr, nachdem sie zuvor die Lenkradschlösser überwunden hatten. Bei den gestohlenen Kleinkrafträdern handelte es ich um einen silbernen Roller der Marke PGO sowie einen silbergrauen Roller der Marke Kymco mit dem Versicherungskennzeichen 425 JEJ. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell