POL-W: W Fahrradfahrerin schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am Mittwoch (15.06.2022) kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bahnstraße/Am Stationsgarten, bei dem ein Elektroroller-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 57-Jährige fuhr mit seinem E-Scooter auf der Bahnstraße und bog nach rechts in die Straße am Stationsgarten ab, als zeitgleich ein 40-Jähriger mit einem Mazda von der Bahnstraße nach links in die Straße abbog. ...

