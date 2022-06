POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots) - Seit Freitag dem 09.06.2022 kam es in Wuppertal und Solingen zu folgenden Einsätzen aufgrund von Einbrüchen. Wuppertal - Am 09.06.2022 kam es gegen 24:00 Uhr in der Siegesstraße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Den Tätern gelang es nach Aufhebeln einer Tür Bargeld zu entwenden. In der Nacht vom 09.06.2022 auf den 10.06.2022 gelangte ein Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftsgebäude an der Loher ...

