Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Seit Freitag dem 09.06.2022 kam es in Wuppertal und Solingen zu folgenden Einsätzen aufgrund von Einbrüchen. Wuppertal - Am 09.06.2022 kam es gegen 24:00 Uhr in der Siegesstraße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Den Tätern gelang es nach Aufhebeln einer Tür Bargeld zu entwenden. In der Nacht vom 09.06.2022 auf den 10.06.2022 gelangte ein Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftsgebäude an der Loher Straße. Angaben zur Tatbeute liegen nicht vor. Am 10.06.2022 wurde in der Varresbecker Straße gegen 08:30 Uhr eine offenstehende Wohnungstür gemeldet. Ein unbekannter Täter war zuvor gewaltsam in die Wohnung des nicht anwesenden Bewohners eingedrungen. Hinweise zur Tatbeute gibt es nicht. Im Erich-Lawatsch-Weg versuchten unbekannte Täter zwischen dem 10.06.2022 und 11.06.2022 in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie scheiterten an der Terassentür. Am 10.06.2022 kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus an der Pahlkestraße. Die Hauseingangstür wurde mittels Hebelkraft geöffnet. Durch die unbekannten Täter wurde Goldschmuck entwendet. Zwischen dem 11.06.2022 und dem 13.06.2022 gelangte ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude an der Friedrich-Ebert-Straße, indem er sich mittels Aufhebeln einer Terrassentür Zugang verschaffte. Es wurden ein Safe, sowie diverse elektronische Geräte entwendet. Solingen - Zwischen dem 09.06.2022 und dem 13.06.2022 kam es in der Zietenstraße zu einem Einbruch in ein Sportheim. Die Täter verließen das Gebäude ohne Tatbeute. Zwischen dem 10.06.2022 und dem 11.06.2022 kam es in der Hildener Straße zu drei Einbrüchen in Ladenlokale. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte man in das erste Geschäft und entwendete Bargeld. Im zweiten Fall gelangte man durch ein vorgeschädigtes Fenster ins Innere. Erbeutet wurde nichts. Im dritten Fall stieg man durch ein geöffnetes Oberlicht in das Geschäft und entwendete Bargeld in unbekannter Menge. Am 14.06.2022 kam es gegen 22:30 Uhr in der Augustastraße zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter öffnete gewaltsam die Wohnungstür. Er konnte durch die Bewohnerin in einem Zimmer eingeschlossen werden, bis die Beamten vor Ort eintrafen und den Täter festnahmen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell