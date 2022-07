Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen (06.07.2022) auf der Bundesstraße 10 ereignet hat. Ein 43 Jahre alter Mann war gegen 08.15 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 10 von der Schwieberdinger Straße kommend in Richtung Münchingen unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Pflanzengeschäfts wechselte der Fahrer eines schwarz-grauen Pickups der Marke Ford oder Dodge plötzlich den Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Lkw des 43-Jährigen. Der Pickup-Fahrer fuhr anschließend in Richtung der Autobahn 81 davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell