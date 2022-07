Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Pfefferspray besprüht, ein Komplize geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (05.07.2022) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Pärchen im Bereich des Leonhardsplatzes angegriffen zu haben. Die 24-Jährige und ihr 33-jähriger Ehemann waren gegen 08.50 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes unterwegs, als sie offenbar unvermittelt von einem 38 Jahre alten Mann mit Pfefferspray besprüht und geschlagen worden sein sollen. Der Mann soll das Smartphone der 24-Jährigen an sich genommen und es einem unbekannten Komplizen übergeben haben, der daraufhin flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den 38-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten am Mittwoch (06.07.2022) einem Richter vor, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Rettungskräfte versorgten die beiden leichtverletzten Personen und brachten die schwangere 24-Jährige zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Mittäter verlief ohne Erfolg. Es soll sich um einen etwa 20 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann handeln, der ein dunkelblaues T-Shirt und ein blaue Jeans trug sowie einen schwarzen Rucksack dabei hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

