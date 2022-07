Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Mülltonne beschädigt Hallenbad - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (05.07.2022) eine brennende Mülltonne an der Haldenrainstraße gelöscht, die Unbekannte offenbar zuvor in Brand gesetzt hatten. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte gegen 23.20 Uhr die brennende, 500 Liter umfassende Papiermülltonne, die an der Hauswand des Hallenbads stand und löschte den Brand mittels Feuerlöscher. Die alarmierte Feuerwehr übernahm in der Folge die Nachlöscharbeiten. Durch die Flammen wurde auch die Wand des Bades beschädigt, der Schaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang vernahm ein Anwohner kurz zuvor mehrere laute Knallgeräusche aus dieser Richtung. Ob diese Wahrnehmung in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

