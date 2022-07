Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend (04.07.2022) in einem Rohbau an der Rümelinstraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 18.30 Uhr und verständigten den Notruf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei auf dem Dach befindliche Paletten Bitumenschweißbahnen in Brand, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der alarmierten Feuerwehr gelang es gegen 19.00 Uhr das Feuer zu löschen. Es kam zu keinen Personenschäden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell