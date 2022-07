Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.07.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Ladengeschäft an der Königstraße Parfüm gestohlen zu haben. Der 27-Jährige betrat gegen 10.25 Uhr das Geschäft und soll dort fünf Parfümflaschen im Wert von rund 600 Euro in seine mitgeführte Tüte eingesteckt haben. Als ein 45 Jahre alter Angestellter den Mann darauf ansprach, händigte ihm dieser lediglich drei der Flaschen wieder aus. Auf dem Weg ins Büro soll der Tatverdächtige den 45-Jährigen unvermittelt zur Seite gestoßen haben und in Richtung Thouretstraße davongerannt sein. Polizeibeamte, die zufällig in der Nähe waren, verfolgten den Tatverdächtigen und nahmen ihn im Bereich der Lautenschlager Straße fest. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Der 27 Jahre alte wohnsitzlose, polizeibekannte, libysche Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (02.07.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

