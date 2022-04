Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Brand eines Einfamilienhauses - Kripo ermittelt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Zu einem Brand eines Einfamilienhauses kam es gegen 00.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag auf der Straße Darderhöfe in Vorst. Das unbewohnte Haus sowie die angrenzende Garage wurden durch den Brand weitestgehend zerstört, Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Da das Haus nicht mehr an die Stromversorgung angeschlossen ist, schließen die Brandermittler einen technischen Defekt in diesem Zusammenhang derzeit aus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung laufen. Ein Zeuge hatte vor der Entdeckung des Brandes einen verdächtigen Pkw beobachtet, der von der Straße Darderhöfe in Richtung Kehn weggefahren sei. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und den verdächtigen Pkw über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (344)

