Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Kripo ermittelt nach mehreren Körperverletzungen

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Wasserstraße in Dülken zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 42-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Dülkener hielt sich gegen 16.00 Uhr am Busbahnhof auf, als aus mehreren Pkw etwa sieben Personen ausstiegen und mit dem Dülkener in einen nahen Park gingen. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich hier eine handfeste Auseinandersetzung. Der Haupttäter habe, so berichteten Zeugen, mit einer Axt in Richtung des 42-Jährigen geschlagen. Danach flüchteten alle Beteiligten aus dem Park. Der 42-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach Behandlung später wieder verließ. Die Polizei fahndete nach der Tat mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern. Den Haupttäter sowie drei weitere Verdächtige nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Der Beschuldigte ist ein 32 Jahre alter Mann (deutsch) aus Dülken. Er ist der Polizei unter anderem wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten bekannt. Die drei anderen Beschuldigten sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und kommen ebenfalls aus Viersen. Alle Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Bereits am Montagnachmittag kam es im Bereich des Busbahnhofs in Dülken gegen 17.00 Uhr zu einer Körperverletzung, bei welcher ein 43-jähriger Dülkener von einem Unbekannten mit einem Hammer leicht verletzt wurde. Der 43-Jährige war hier mit mehreren unbekannten Männern in Streit geraten und im Verlauf des Streits offenbar mit dem Hammer verletzt worden. Nach Zeugenangaben ist eine beteiligte Person etwa 185-190cm groß, hat eine muskulöse Statur und schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer weißen Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Ein weiterer Unbekannter ist ebenfalls 185-190cm groß, hat eine schlanke Statur, schwarze Haare, einen schwarzen Oberlippenbart, einen schwarzen dichten Wangen- und Kinnbart und eine markante Nase. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, blauer Jeans und schwarzen Schuhen. Hier bittet die Kripo um Hinweise auf die Unbekannten über die Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang und wird in der Dülkener Innenstadt, insbesondere im Bereich des Busbahnhofs, verstärkt Präsenz zeigen. /wg (342)

