Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Fehler beim Abbiegen - Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr war ein 31-jähriger Willicher mit seinem Rennrad auf der Straße Alperheide in Richtung Kochstraße unterwegs. Eine 33-jährige Willicherin, die mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, bog auf der Alperheide in eine Grundstückseinfahrt ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zur Kollision. Der Rennradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen musste nicht verständigt werden. /wg (339)

