POL-VIE: Viersen-Süchteln: Raub am Busbahnhof - Kripo bittet um Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Zwei junge Männer sind dank einer aufmerksamen Nachbarin in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Corneliusweg in St. Tönis ertappt worden. Die Nachbarin hatte gegen 3 Uhr in der Nacht aus dem Haus Geräusche gehört und Taschenlampenschein wahrgenommen. Sie wusste, dass ihre Nachbarn in dieser Nacht nicht zu ...

