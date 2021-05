Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter beleidigt 66 Jahre alte Frau in Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Mit einem unangenehmen Fahrgast bekam es eine 66 Jahre alte Frau zu tun, die am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in einem Bus der Linie 426 in Ludwigsburg unterwegs war. Im Bus machte die Frau einen noch Unbekannten auf den zu tragenden Mund-Nase-Schutz aufmerksam, da der Mann keinen trug. Er reagierte mit verschwörungstheoretischen Argumenten. Als ein weiterer, ebenfalls noch unbekannter Fahrgast der 66-Jährige verbal zur Seite stand, wurden die beiden vom Täter beleidigt. Dieser verließ den Bus an der Haltestelle "Ludwigsburg Robert-Koch-Straße" in der Neckarstraße und ging in Richtung der Beethovenstraße davon. Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Eventuell könnte es sich um einen Mann aus Osteuropa handeln. Zeugen und insbesondere auch der noch unbekannte Fahrgast werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell