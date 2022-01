Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in Varel - Hinweise an die Polizei!

Varel (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 14.50 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße. Unbekannte entwendeten einer Kundin unbemerkt die in der Jackentasche befindliche Geldbörse.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

"Geben Sie den Taschendieben keine Chance!", betont Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, und gibt folgende Tipps:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich und verteilen sie diese am Körper in den Innentaschen.

- Achten Sie bei einem Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker aus ihre Wertsachen.

- Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen ist, dann lassen Sie sämtliche Karten sperren und melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell