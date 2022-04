Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Festnahme nach Garagenaufbrüchen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00.30 Uhr, wurde ein Anwohner der Bergstraße in Hinsbeck durch ein lautes Rappeln aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er der Jugendliche, die sich an der Garage des Nachbarhauses zu schaffen machten. Er sprach die Jugendlichen an, die daraufhin flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei. Während sie fahndeten, beobachtete ein Streifenteam das Trio bei einem weiteren Garageneinbruch auf der Straße Büschen. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Jugendliche vorläufig fest. Der dritte flüchtete, wurde aber kurz darauf von einem anderen Streifenteam ebenfalls festgenommen. Bei den Einbrechern handelt es sich um einen 17-Jährigen (kosovarisch) und zwei 19-Jährige (polnisch und deutsch). Alle drei wohnen in Nettetal. Insgesamt wurden in Hinsbeck nach aktuellem Stand in der Nacht sechs Garagen aufgebrochen. Die Einsatzkräfte stellten drei Fahrräder, die an verschieden Tatorten gefunden wurden, sicher. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden alle drei aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (337)

