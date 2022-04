POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Auf frischer Tat bei Einbruch ertappt - vorläufig festgenommen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Waldstück an der Buschstraße in Kaldenkirchen gerufen worden. ES brannten etwa 100 Quadratmeter Unterholz, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Von einem Hubschrauber aus wurde kontrolliert, dass es keine weiteren Brandnester in der Umgebung gab. ...

