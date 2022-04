Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand in Waldstück - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Waldstück an der Buschstraße in Kaldenkirchen gerufen worden. ES brannten etwa 100 Quadratmeter Unterholz, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Von einem Hubschrauber aus wurde kontrolliert, dass es keine weiteren Brandnester in der Umgebung gab.

Bereits am Ostermontagabend gegen 18.45 Uhr hatten ganz in der Nähe knapp 500 Quadratmeter Unterholz gebrannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen für die beiden Nachmittage. Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Buschstraße/Knorrstraße gesehen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 1. / hei (333)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell