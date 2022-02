Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Einkaufswagen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - (gle) - Am Freitag, den 18.02.2022 kam es im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Sibbesse parkte seinen PKW VW Touran in der Bodenburger Straße 9A in Bad Salzdetfurth auf dem dortigen Parkplatz des Aldi. Im genannten Zeitraum begab er sich in das Geschäft, um dort Einkäufe zu tätigen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich der Heckklappe fest.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Im Rahmen der Aufnahme der Schäden wurde festgestellt, dass diese mutmaßlich von einem dem Geschäft zugehörigen Einkaufswagen stammen könnten.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verursacher des Schadens machen können. Diese werden gebeten sich mit dem Kommissariat unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

