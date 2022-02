Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verletzte und total zerstörte Pkw nach Unfall mit Vorfahrtsverstoß

Hildesheim (ots)

Bockenem: (fie) Am heutigen Freitagnachmittag ist es um kurz nach 16 Uhr zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der B 243 in Bockenem gekommen. Ein 77jähriger Mann aus Bornum am Harz befuhr mit seinem Pkw Dacia die B243a aus Rtg. der Bundesautobahn 7 und wollte an der Kreuzung B243a / B243 nach links in Rtg. Bornum abbiegen. Hierbei übersah er den (von links) aus Rtg. Bornum kommenden vorfahrtberechtigten 53jährigen Hildesheimer mit seinem Pkw Honda. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch sich die Beteiligten leicht verletzen. Auf eine Behandlung im Krankenhaus wird aber verzichtet. Beide Pkw werden durch den Unfall total zerstört und müssen von der Örtlichkeit abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Die B243 muss für die Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten in Richtung Hildesheim voll gesperrt werden. Neben einem Funkstreifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth waren ein Rettungswagen und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bockenem eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell