Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Carports in Mehle

Hildesheim (ots)

(bru)Am 18.02.2022 kam es in Elze, OT Mehle, in der Alten Poststraße zum Brand eines Carports. Durch eine Zeugin war bei einem Spaziergang Rauchentwicklung im Bereich des Carports festgestellt worden. Die Zeugin verständigte daraufhin unverzüglich über Notruf die Feuerwehr. Die Feuerwehr Mehle war daraufhin mit 2 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Ermittlungen durch die ebenfalls eingesetzte Polizei ergaben, dass vermutlich nicht ausreichend ausgekühlte Kaminasche, die in eine Mülltonne gefüllt worden war, als Brandursache anzunehmen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

