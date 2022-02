Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Corona-Teststation

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 18.02.2022 kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Abbe-Straße zu einem Einbruch in eine Holzhütte, die als Corona-Teststation genutzt wird.

Die Tatzeit liegt zwischen 22:30 Uhr gestern Abend und 07:00 Uhr heute Morgen. Zugang ins Innere erlangten die oder der Täter durch Gewalteinwirkung auf die Tür. Entwendet wurden nach jetzigem Kenntnisstand Gegenstände, die für Testverfahren erforderlich sind.

Zeugen, die eventuell Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

