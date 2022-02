Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bockenem, OT Nienhagen

Hildesheim (ots)

Bockenem/Nienhagen (erb); In der Zeit vom 15.02.2022, 20:00 Uhr, bis zum 16.02.2022, 08:30 Uhr, ist es in 31167 Bockenem in der Straße Nienhagen (Ortsteil Nienhagen) zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen. Ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer touchiert beim Vorbeifahren einen geparkten Kleinbus der Marke VW. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer 050639010.

