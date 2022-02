Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Antrittsbesuch im Rathaus der Gemeinde Sibbesse

SIBBESSE - (jpm) Der Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, Leitender Polizeidirektor Michael Weiner, und der Leiter des Polizeikommissariats Alfeld, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Brandes, statteten dem Bürgermeister der Gemeinde Sibbesse, Herrn Hans-Jürgen Köhler, heute Vormittag einen Antrittsbesuch ab.

Im Rahmen eines Gespräches erörterten der Verwaltungschef und die beiden Führungskräfte der Polizei die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit in Punkto Sicherheit. Eine enge Verbindung besteht ohnehin schon, da sich das Büro des zuständigen Kontaktbeamten, POK Stefan Verwold, im Rathaus befindet.

Inspektionsleiter Michael Weiner resümiert: "Die polizeiliche Präsenz in den Gemeinden und Kommunen im Landkreis Hildesheim hat für uns eine hohe Priorität. Die enge Anbindung der Polizeistation Sibbesse an die Verwaltung ist in diesem Zusammenhang beispielgebend. Wir freuen uns auf die weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Auch Bürgermeister Hans-Jürgen Köhler zog ein positives Fazit des Treffens: "Ich bin großer Freund von schnellen, direkten und unkomplizierten Kommunikationswegen. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Polizei wurde dies heute im konstruktiven Gespräch beidseitig bekräftigt. Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass der Sibbesser Wunsch nach dauerhafter Präsenz des polizeilichen Kontaktbeamten vor Ort offenbar erfüllt bleibt."

