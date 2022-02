Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tatverdächtiger nach Raubdelikt vorläufig festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es gestern Abend, 15.02.2022, auf dem Andreasplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen gekommen ist, gelang es der Polizei kurz darauf, einen 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich die Tat gegen 22:30 Uhr ereignet haben. Dabei sei der Tatverdächtige an das ebenfalls 16-jährige Opfer herangetreten und habe unter Vorhalt einer Schusswaffe einen mittleren zweistelligen Geldbetrag erpresst. Anschließend sei der Tatverdächtige in Richtung Schuhstraße geflohen.

Der geschädigte Jugendliche alarmierte die Polizei und gab dabei eine Personenbeschreibung ab. Mehrere Streifenwagen nahmen umgehend eine Fahndung auf, im Rahmen derer der Tatverdächtige nach kurzer Flucht in der Kreuzstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Ferner konnten die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, und das Geld aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 16-jährige wurde zur Dienststelle in die Schützenwiese verbracht. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann mangels Haftgründen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und in die Obhut eines Erziehungsberechtigen übergeben.

Die Ermittlungen wegen einer schweren räuberischen Erpressung dauern an.

