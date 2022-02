Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem - (lud) - In der Nacht vom 15.02.2022 auf den 16.02.2022 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 04:40 Uhr, kam es in Bockenem zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW.

Ein 46-Jähriger aus dem Stadtgebiet Bockenem parkte im Tatzeitraum den PKW in seiner Grundstückseinfahrt im Bereich der Ostlandstraße.

Während des genannten Zeitraums wurde durch unbekannte Täter die hintere, rechte Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Allerdings wurde anschließend nichts im tatbetroffenen PKW entwendet. Durch die zerstörte Seitenscheibe des PKW entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde ein Strafverfahren wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 050639010 telefonisch mit der Polizei Bad Salzdetfurth melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell