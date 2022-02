Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr bis Montag, 07.20 Uhr in einen Gewerbebetrieb in der Emmy-Noether Str. einzudringen. Die Täter versuchten ein zur Straße gelegenes Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug erbittet die Polizei Sarstedt. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell