Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Heisede ( Fre.) In der Zeit vom 06.02.2022, ca. 13:00 Uhr - 07.02.2022, 08:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug einen Teil vom Grundstückszaun des in der Straße Koldinger Weg ansässigen Schützenvereins. Durch ein Rangier- oder Wendemanöver wurde ein massiver Pfosten sowie Teile vom Jägerzaun beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich aufgrund der Spurenlage vermutlich um ein größeres Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf eine knapp 4-stellige Summe. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.: 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell