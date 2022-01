Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Mehrere Tuning-Treffs in Essen und Mülheim - ein Unfall mit Motorradfahrer

Essen (ots)

45117 E./45468 MH.:

Am Freitagabend (28. Januar) ab ca. 18:00 Uhr fanden im Stadtgebiet von Essen und Mülheim sogenannte Tuning-Treffs statt.

In Essen trafen sich zahlreiche Tuning-Fans an der Zeche Katharina in Kray, auf dem Parkplatz des Media Marktes in Altenessen, auf dem Parkplatz des Hellweg Baumarktes in Frillendorf und im Thyssen Krupp-Quartier im Westviertel.

Die Polizei hatte bereits zuvor Treffpunkte der Tuning-Szene in Augenschein genommen und war vor Ort im Einsatz. Es wurden zahlreiche Platzverweise erteilt und das Hausrecht durchgesetzt. Dem sind die Beteiligten ohne besonderen Vorkommnisse nachgekommen.

In Mülheim konnte ein Treffen verhindert werden, indem der Parkplatz der Metro durch die Polizei gesperrt wurde.

In der Nähe der Zeche Katharina kam es auf der Wilhelm-Beckmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Motorradfahrer war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gefahren, um einen Rückstau zu umfahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf, dessen 33-jähriger Fahrer wenden wollte.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis noch konnte er eine Zulassung für das Motorrad vorweisen./SoKo

