Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter brechen in Neuhofer Wohnhaus ein - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Neuhof - (lud) - Im Zeitraum vom 14.02.2022 bis zum 16.02.2022 stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße An der Bleiche in 31195 Lamspringe OT Neuhof ein, indem sie ein Fenster mittels eines Steins zunächst einwarfen und daraufhin aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt und flohen hiernach unerkannt. Beim Heimkehren stellten die Geschädigten den Einbruch fest und alarmierten umgehend die Polizei. Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde nun ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet. Gesucht werden Zeugen der Tat oder andere Hinweisgeber, die verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 050639010 telefonisch bei der Polizei Bad Salzdetfurth melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell