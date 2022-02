Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Mittwoch, den 16.02.2022, kam es um 17:34 Uhr auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in 31157 Sarstedt zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Ruthe. Ein 68-jähriger Fahrradfahrer befuhr zunächst den Radweg ebenfalls in Richtung Ruthe. Auf Höhe des Dachsteinwegs kreuzte er jedoch die Fahrbahn, um in Richtung Kleingartenkolonie zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 68-jährige Sarstedter wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Am VW Polo entstand Sachschaden, welcher auf etwa 5000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

