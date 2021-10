Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen - Fehler beim Einfahren, eine Person verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen]

Am 04.10.2021, gegen 06:45 Uhr, fuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin von ihrem Grundstück in St. Märgen los. Beim Einfahren auf die L127 in Fahrtrichtung St. Peter übersah sie einen ordnungsgemäß von links kommenden 32-jährigen Fahrzeuglenker. Ein durchgeführtes Ausweichmanöver seinerseits konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. In beiden Fahrzeugen befanden sich lediglich die Fahrzeuglenker. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde selbstständig, das des Geschädigten durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell