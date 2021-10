Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - LKW fährt gegen Haus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 04.10.2021, gegen 09:45 Uhr, fuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer infolge von Unachtsamkeit gegen ein Haus in der Fliederstraße in Löffingen. Am Haus wurden Teile der Regenrinne und des Daches beschädigt, wodurch ein geschätzter Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Glücklicherweise hat sich niemand verletzt.

