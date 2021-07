Polizei Köln

POL-K: 210724-1-K/BN/SU/EU Großschadenslage im Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Euskirchen - Nachtrag Nummer 12

Nachtrag zur den Pressemitteilungen vom 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. und 23. Juli Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, THW und Hilfsorganisationen sind seit mittlerweile elf Tagen (seit 14. Juli) im Dauereinsatz in den Katastrophengebieten des Rhein-Sieg-Kreises und des Kreises Euskirchen. Gemeinsam mit den vielen weiteren Helfern sind die Einsatzkräfte rund um die Uhr für die Menschen in den Kreisen ansprechbar. Der Führungsstab des Einsatzleiters Michael Tiemann ist weiter in engem Kontakt mit den Polizeien in Bonn und Euskirchen sowie den dortigen Krisenstäben. Dabei wird insbesondere das heranziehende Gewittertief mit möglichem Starkregen genau beobachtet. Heute (24. Juli) sind fast 200 Polizisten unter anderem auch mit schwerem technischen Gerät der Technischen-Einsatz-Einheiten der Polizei NRW und aus anderen Bundesländern im Einsatz. Bereits am Freitagabend (23. Juli) stoppten Polizisten gegen 22 Uhr in Rheinbach-Oberdrees einen VW Touran auf der Oberdreeser Straße. Der 43-Jährige Fahrer sowie dessen 13-jähriger Neffe konnten keine glaubhaften Angaben zur Herkunft von zwei im Auto befindlichen E-Bikes und hochwertigem Werkzeug machen. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahmen den Mönchengladbacher fest. In seiner Wohnung stellten die Beamten außerdem 14 Laptops sicher. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 13-Jährige wurde noch in der Nacht seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Polizei Köln sind nach wie vor (Stand 14 Uhr), neben den zwei in Köln gefundenen Toten, aus dem Kreis Euskirchen 26 und aus dem Bereich des Rhein-Sieg-Kreises neun Tote gemeldet. Die Polizei sucht aktuell noch nach einem Mann aus dem Kreis Euskirchen. Aussagen zur Identität, Alter, Auffindeort, Herkunftsort und Todesumständen wird die Polizei zum Schutz der Angehörigen nicht veröffentlichen. (mw/rr)

