Polizei Köln

POL-K: 210723-4-K Seniorin bestohlen - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagvormittag (22. Juli) nach einem Taschendiebstahl zwei Tatverdächtige (w18, w26) in Köln-Riehl vorläufig festgenommen. Den beiden Frauen wird vorgeworfen, sich gegen 10.15 Uhr einer Seniorin (70), die mit ihrem Rollator unterwegs war, in der Nähe der Bahnhaltestelle "Florastraße" in den Weg gestellt und in ein Gespräch verwickelt zu haben. Während die 18-Jährige mit der Rentnerin sprach, soll ihre Komplizin aus der Handtasche der 70-Jährigen eine Geldbörse genommen haben. Die Polizisten in Zivil waren auf die Situation aufmerksam geworden und hatten die beiden Frauen nach kurzer Flucht gestellt und mit zur Wache genommen. (jk/cs)

