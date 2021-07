Polizei Köln

POL-K: 210723-1-K Dooring-Unfall: Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik

Köln (ots)

Nach einem Dooring-Unfall auf der Luxemburger Straße in Köln-Kettenberg ist am Freitagmorgen (23. Juli) eine 81 Jahre alte Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist aktuell im Einsatz und sichert die Spuren am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin gegen 9.10 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Luxemburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung Klettenberggürtel/Luxemburger Straße soll ein 71-Jähriger, der in seinem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW saß, seine Fahrertür geöffnet und die Frau getroffen haben.(al/cs)

