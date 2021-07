Polizei Köln

POL-K: 210723-2-K Zeugensuche nach Homejacking: Unbekannte brechen in Haus ein und stehlen weißen VW Multivan

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (22./23. Juli) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Chorbuschstraße im Stadtteil Esch/Auweiler eingebrochen, haben aus dem Hausflur den Fahrzeugschlüssel eines weißen VW Multivan gestohlen und sind mit dem Auto geflüchtet. Der Eigentümer (39) hat im Tatzeitraum zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr im Obergeschoss geschlafen. Den Einbruch bemerkte er erst am nächsten Morgen. Hinweise zum Verbleib des Bullis mit dem Kennzeichen K-CP 1081 nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/rr)

