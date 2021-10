Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fehler beim Ausparken

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 04.10.2021, gegen 17:15 Uhr, wollte eine 32-jährige Fahrzeugführerin in der Pfauenstraße in Höhe der Hausnummer 19 ausparken. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 66-jährige Fahrzeugführerin. Es kam zu einer Kollision, bei der ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt nach erfolgter Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei fortsetzen.

