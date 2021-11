Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

Roter Opel Adam beschädigt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Auf der Kevelaerer Straße in Winnekendonk beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag (20. November 2021) zwischen 00.00 Uhr und 10.30 Uhr beim Vorbeifahren einen roten Opel Adam. Der linke Seitenspiegel des Opel wurde zerkratzt und die Abdeckung abgerissen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 - 1080.

