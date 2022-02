Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum- Auffahrunfall

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) Vermutlich durch Unachtsamkeit kam es an der Kreuzung Morgenstern/B494 zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach den Aussagen der Beteiligten übersah eine 43-jährige Harsumerin, die mit ihrem VW den Morgenstern in Richtung B494 befuhr, dass das Fahrzeug vor ihr, ein Dacia einer 54-jährigen Harsumerin, an der Ampel der B494 anhalten musste. Sie fuhr auf den Dacia auf und schob ihn auf den davorstehenden Lkw eines Algermisseners. Die Dacia-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell