POL-PPWP: Erfolglose Einbrecher hinterlassen Schaden

Kaiserslautern (ots)

Mit leeren Händen mussten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in der Karl-Marx-Straße wieder abziehen. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Am Mittwochmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter über Nacht im Hof des "Fuchs-Baus" versucht hatten, die Tür zu Firmenräumen aufzubrechen. Die Tür wurde dabei zwar beschädigt, es gelang den Tätern aber nicht, in die Geschäftsräume einzudringen.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

